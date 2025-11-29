Ampute Futbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

Ampute Futbol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, 30 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıkladığı programa göre, ilk hafta maçları yarın yapılacak.2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, yeni sezonda Başkent Ampute Futbol Gücü adıyla mücadele edecek.Başkent Ampute Futbol Gücü, lig öncesi Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu, Şahinbey Belediyespor şampiyon tamamlamıştı.Takımların çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceği Süper Lig'de ilk haftanın maç programı ise şöyle:13.00 DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü-Başkent Ampute Futbol Gücü13.00 TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyespor13.00 Şahinbey Belediyespor-Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü13.00 Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü-Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü-Bağcılar Belediye Engelliler Spor KulübüÖte yandan Papa 14. Leo'nun İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda, Şişli Yeditepe ile Konya Ampute Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.