Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakibi Meksika

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda 5 Ekim Çarşamba günü Meksika'yla karşı karşıya gelecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplarken, Meksika grubunu 4 puanla tamamladı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplarken, Meksika grubunu 4 puanla tamamladı.
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