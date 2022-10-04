Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakibi Meksika

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda 5 Ekim Çarşamba günü Meksika'yla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakibi Meksika
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04 Ekim 2022 12:18
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda 5 Ekim Çarşamba günü Meksika'yla karşı karşıya gelecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplarken, Meksika grubunu 4 puanla tamamladı.

 
 
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