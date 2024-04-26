Amir Hadziahmetovic'ten güzel haber!

Beşiktaş'ta sezon sona ererken sakatlığı bulunan oyunculardan güzel haberler geliyor.
Alex Oxlade-Chamberlain uzun süren sakatlığın ardından yavaş yavaş süre almaya başladı. İngiliz futbolcunun kalan haftalarda ve derbide takımdaki yerini alması bekleniyor.
AMIR'DEN İYİ HABER GELDİ
Ocak ayında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Amir Hadziahmetovic, bireysel çalışmalarına başladı.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının 14. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Amir Hadziahmetovic'te, ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması tespit edildiğini açıklamıştı. Bosna Hersekli oyuncu sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Beşiktaş, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için sakatlığı bulunan Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini dondurmuştu.
Alex Oxlade-Chamberlain uzun süren sakatlığın ardından yavaş yavaş süre almaya başladı. İngiliz futbolcunun kalan haftalarda ve derbide takımdaki yerini alması bekleniyor.
AMIR'DEN İYİ HABER GELDİ
Ocak ayında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Amir Hadziahmetovic, bireysel çalışmalarına başladı.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının 14. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Amir Hadziahmetovic'te, ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması tespit edildiğini açıklamıştı. Bosna Hersekli oyuncu sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Beşiktaş, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için sakatlığı bulunan Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini dondurmuştu.
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