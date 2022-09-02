Amine Harit, yeniden Marsilya'da

Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'la adı geçen Amine Harit, Marsilya'ya geri döndü.



Fransız temsilcisi, geçen sezonu takımda kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcunun Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile bir kez daha kiralandığını duyurdu.



Geçen sezon Marsilya'da 34 maça çıkan Harit, 5 gol atıp 4 asist yaptı.





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