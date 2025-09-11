Amine Harit'ten Beşiktaş'a ret!





Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş , çalışmalarına hızla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Olimpik Marsilya'nın Faslı yıldızı için harekete geçti.



TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!



AfricaFoot'un haberine göre Beşiktaş, Fransız ekibinde forma giyen Amine Harit'e teklifte bulundu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların teklifini geri çevirdi.



TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR!



Haberde, Amine Harit'in Süper Lig'e transfer olmaya istekli olmadığı ve diğer fırsatları beklediği bilgisine yer verildi.



PERFORMANSI







Geçtiğimiz sezon Olimpik Marsilya formasıyla 13 maçta görev alan Harit, 2 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.