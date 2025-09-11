Amine Harit'ten Beşiktaş'a ret!

Beşiktaş, Olimpik Marsilya forması giyen Amine Harit'e teklif yaptı. Ancak Faslı oyuncu, siyah-beyazlıların teklifini reddetti.

calendar 11 Eylül 2025 00:52 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 00:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Amine Harit'ten Beşiktaş'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Olimpik Marsilya'nın Faslı yıldızı için harekete geçti.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!

AfricaFoot'un haberine göre Beşiktaş, Fransız ekibinde forma giyen Amine Harit'e teklifte bulundu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların teklifini geri çevirdi.

TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR!

Haberde, Amine Harit'in Süper Lig'e transfer olmaya istekli olmadığı ve diğer fırsatları beklediği bilgisine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Olimpik Marsilya formasıyla 13 maçta görev alan Harit, 2 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.