20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Amar Dedic: "Zor geçeceğini biliyorduk"

Benfica sağ bek Amar Dedic, golsüz berabere biten Fenerbahçe maçının ardıından konuştu.

calendar 21 Ağustos 2025 01:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Amar Dedic: 'Zor geçeceğini biliyorduk'
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Benfica sağ beki Amar Dedic, maçın ardından konuştu.

"Buradaki atmosferi hissedebildik, onlar kazanmak istiyordu, biz de. Kırmızı karttan sonra işler daha zorlaştı. Şimdi evimizde oynayacağız ve kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz ve kendi stadımızda sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Zor olacağını biliyorduk, atmosfer onlara bir itici güç verdi. Dediğim gibi kolay olmayacağını biliyorduk, sonuçta Şampiyonlar Ligi'nden önceki son eleme turu" dedi.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon oynadıkları beş resmi maçta henüz gol yemediler. Dedic, "Gol yememek güzel ama gol de atmamız lazım. Sabırlı olmalıyız, çalışmalıyız ve takımımıza güveniyoruz, gollerimizi atacağımıza inanıyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayal" diye sözlerini tamamladı.



 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
