Amar Dedic: 'Zor geçeceğini biliyorduk'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Benfica sağ beki Amar Dedic, maçın ardından konuştu.





"Buradaki atmosferi hissedebildik, onlar kazanmak istiyordu, biz de. Kırmızı karttan sonra işler daha zorlaştı. Şimdi evimizde oynayacağız ve kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz ve kendi stadımızda sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Zor olacağını biliyorduk, atmosfer onlara bir itici güç verdi. Dediğim gibi kolay olmayacağını biliyorduk, sonuçta Şampiyonlar Ligi'nden önceki son eleme turu" dedi.





Kırmızı-beyazlılar bu sezon oynadıkları beş resmi maçta henüz gol yemediler. Dedic, "Gol yememek güzel ama gol de atmamız lazım. Sabırlı olmalıyız, çalışmalıyız ve takımımıza güveniyoruz, gollerimizi atacağımıza inanıyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayal" diye sözlerini tamamladı.