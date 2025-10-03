İspanya Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.Bu maçlar öncesinde İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Como forması giyen Alvaro Morata'nın yer almaması dikkat çekti.İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yaptığı açıklamada,sözlerini sarf etti.Como forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan 32 yaşındaki Alvaro Morata, 1 asist yaptı.