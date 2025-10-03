03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Alvaro Morata, milli takıma alınmadı!

Como forması giyen Alvaro Morata, İspanya'nın Gürcistan ve Bulgaristan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı. Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'den Morata için açıklama geldi.

calendar 03 Ekim 2025 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alvaro Morata, milli takıma alınmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçlar öncesinde İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Como forması giyen Alvaro Morata'nın yer almaması dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yaptığı açıklamada, "Morata bizim için çok önemli bir oyuncu ve öyle olmaya devam edecek. Bu kadroda olmaması hiçbir şey ifade etmiyor. Morata, gelecekte de bizim için önemli olacak." sözlerini sarf etti.

Como forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan 32 yaşındaki Alvaro Morata, 1 asist yaptı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.