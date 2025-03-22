Alvaro Morata, idmana çıkmadı!

İspanya Milli Takımı'nda Alvaro Morata, cuma günü yapılan antrenmanda yer almadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Alvaro Morata, idmana çıkmadı!
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22 Mart 2025 01:10
İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.

İspanyol basınından Radio Marca'da yer alan habere göre, İspanya'da Alvaro Morata, takımın cuma günü yaptığı antrenmanda rahatsızlığı nedeniyle yer almadı. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve pazar günü Hollanda maçında forma giyebileceği belirtildi.

İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. İki takım, 23 Mart Pazar günü bu kez İspanya'da karşılaşacak.

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