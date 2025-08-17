17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-116'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Alvaro Morata, Como'da ilk maçına çıktı

Galatasaray'dan ayrılarak Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibiyle ilk maçına çıktı.

calendar 17 Ağustos 2025 13:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Alvaro Morata, Como'da ilk maçına çıktı






Galatasaray'dan ayrılarak Como'ya transfer olan Alvaro Morata, yeni takımındaki ilk maçına çıktı.

İtalya Kupası 1. turunda Serie B ekibi Südtirol'u ağırlayan Como, rakibini 3-1 mağlup ederek tur atladı.

3 DAKİKADA 3 GOL


Giuseppe Sinigaglia Stadı'ndaki karşılaşmada Südtirol, 13. dakikada Casiraghi'nin penaltısıyla öne geçti. Ev sahibi Como ise 39 ve 40. dakikalarda Douvikas, 42. dakikada Da Cunha ile bulduğu gollerle 3 dakikada skoru lehine çevirdi ve sahadan galip ayrıldı.

MORATA 66'DA OYUNA GİRDİ

Yeni transfer Alvaro Morata, 66. dakikada Douvikas'ın yerine oyuna dahil oldu. Taraftarlar, yıldız oyuncuyu Como formasıyla ilk kez sahada izleme fırsatı buldu.

FABREGAS: "ASLINDA OYNAMAYACAKTI"

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Cesc Fabregas, Morata hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İspanyol çalıştırıcı, "Aslında oynamamasını planlıyorduk ama kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Biraz ağırdan almak istiyorduk fakat beni sahaya çıkması için ikna etti. Sonrasında nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
