Altınordu'nun hedefi Fenerbahçeli İsmail Yüksek!

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Altınordu transferde düğmeye bastı. Altınordu, Fenerbahçeli yıldız için girişimlere başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Altınordu'nun hedefi Fenerbahçeli İsmail Yüksek!
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23 Haziran 2022 08:36
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Altınordu transferde düğmeye bastı. Son olarak Ankaragücü'nden stoper Erdi Dikmen'i transfer eden İzmir temsilcisi orta saha için harekete geçti.

Altınordu, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İzmir ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe teklifini iletti

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor 'da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Balıkesirspor ve Adana Demirspor'a da kiralanmıştı.23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Fenerbahçe ile Haziran 2025'te sona eriyor. 

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