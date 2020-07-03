Altınordu ile vedalaştı, Trabzonspor'a transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Altınordu'nun milli kalecisi Muhammet Taha Tepe 'yi renklerine bağladı.İşte Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamalar...Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a veren Altınordu, Erce Kardeşler'in ardından Muhammet Taha Tepe'yi de Trabzonspor'a gönderdi. Yedi yıl önce 12 yaşındayken geldiği kırmızı-lacivertlilerde her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan, geçen sezonu Niğde Anadolu FK'da geçiren 2001 doğumlu genç kaleci, Başkan Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştı, "Burayı asla unutmayacağım" dedi.Helalleşme kavramına çok önem verdiğini vurgulayan Başkan Özkan, "Para her zaman her yerde kazanılır. Ancak karakter sonradan gelişen bir şey değildir. Muhammet Taha Tepe, aramıza 12 yaşında geldi ve sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı. Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak bölge dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin" diye konuştu.Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını da sözlerine ekleyen Başkan Özkan, "Erce de amatör takımımız Gümüşordu'da forma giyip basamakları birer birer çıkarak Trabzonspor'a gitti. Şimdi de Taha, hazırlayıcı takımımız Niğde Anadolu FK'da geçirdiği başarılı sezonun ardından yuvadan uçtu. Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum" dedi.Altınordu Futbol Akademisi'ne çocuk yaşta Sapanca'dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm Altınordu Ailesi'ne teşekkür etti. "Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep burada yaşadım. Altınordu, her zaman hayatımın önemli bir parçası olarak kalacak. Şimdi önümde yeni bir dönem başlıyor, Trabzon'a, Trabzonspor'un bir oyuncusu olmak için gidiyorum" diye konuştu.Altınordu'ya ilginç bir tesadüfle geldiğini belirten genç kaleci, "Babam ve arkadaşlarımın kurduğu Sapanca Futbol Akademisi'ne gidiyordum ve forvette oynuyordum. Kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtim ve aradan neredeyse sekiz yıl geçti hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez U13 Türkiye şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar" dedi."Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum" saptamasında bulunan Muhammet Taha Tepe, "U19 Elit Tur kadrosuna davet edilmem, kariyerimde önemli bir fark yaratacak. Daha 19 yaşındayım ve önümde uzun bir yol var. Elime geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" yorumu yaparken Baba İsmail Tepe de oğlunun Türkiye'nin en iyi akademisinde eğitimi aldığına inandığını ifade etti.