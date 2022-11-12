Altınordu derbide Altay'ı ağırlıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki İzmir temsilcisi Altınordu ve Altay yarın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Can Cengiz yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir 40 TL olarak belirlenirken Altay taraftarları kendilerine ayrılan biletleri tüketti. Ligde her iki takımın da 12 puanı bulunurken Altay maç fazlasıyla 14'üncü, Altınordu ise 15'inci sırada yer alıyor.

Altınordu'da sarı kart cezalısı sağ bek Rıdvan ve tedavisi süren forvet Ahmet Dereli forma giyemeyecek. İyileşen orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin kadroda yer alacak. Kanat oyuncusu Emircan'ın durumu maç saatinde netleşecek.



Altay'da hazır olmayan forvet Deniz riske edilmeyecek. Cezası biten ön libero Ceyhun forma giyebilecek. Hafif sakatlığı bulunan stoper İbrahim'in durumu maç saatinde netleşecek. İki ekip son olarak 2020-2021 sezonunda İstanbul'daki Play-Off finalinde karşılaşmıştı.

Mali olarak sıkıntılı bir süreç geçiren Altay'da futbolcular, camianın ve kent dinamiklerinin dikkatini çekmek için idman boykotu yaptı.



Perşembe günü salonda çalıştıktan sonra sahaya çıkmayan siyah-beyazlı takım, kendi aralarında toplantı yaptı. Boykot tepkisinin yönetime karşı olmadığını dile getiren Başkan Ayhan Dündar, "Oyuncularla aramızda bir sorun yok. İdmana çıkmamalarına ben de onay verdim. Bir süredir destek görmek için ne yapmalıyız diye düşünüyorduk. Bu şekilde dikkat çekmeyi düşündü takım. Camiadan ve İzmir'den destek bekliyoruz. Oyuncuların moralleri yerinde. Antrenmanlara devam ediyorlar" dedi.



Bu arada takıma Bandırmaspor maçı beraberlik primleri ödendi.