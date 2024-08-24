Altınordu'da sürpriz ayrılık

Altınordu'da genç kaleci Umut Keseci, sürpriz bir kararla kulüpten ayrılıp 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da sürpriz ayrılık
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24 Ağustos 2024 13:16
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç kaleci Umut Keseci, sürpriz bir kararla kulüpten ayrılıp 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK anlaştı.

Futbola 10 yaşındayken Altınordu'da başlayan 20 yaşındaki file bekçisi kırmızı-lacivertli kulübün alt yaş kategorilerinde görev yaptıktan sonra 2021 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

Geçen sezon A takıma alınıp 3'üncü kaleci konumunda olan Umut, 2026 yılında bitecek sözleşmesini feshedip yuvadan uçtu. Genç eldiven A takımda şans bulamadan kendisine yeni bir yol çizdi.

Altınordu'da yeni sezon öncesi kaleci Mert Furkan Bayram'ın Alanyaspor'a satılmasının ardından altyapıdan Efe Kaan Yıldız, A takıma dahil edilmişti.

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