Altınordu'da Serhat fark yaratıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 31 puanla 2'nci sırada zirve takibini sürdüren Altınordu'da kaleci Serhat Öztaşdelen, son olarak 2-0 galibiyetle sonuçlanan Adana 01 FK deplasmanında yıldızlaştı.



Play-Off yarışı veren Adana ekibinin yakaladığı 6-7 net pozisyonun gol olmasını yaptığı kritik kurtarışlarla engelleyen 19 yaşındaki file bekçisi, 90 dakika sonunda takım arkadaşları ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.



Alınan 3 puanın en önemli mimarlarından olan kaleci Serhat, takımını sırtlayarak alkış topladı. İzmir temsilcisi şimdiye kadar kalesinde 11 gol görerek en az gol yiyen 4 takımdan biri olurken, Serhat'ın performansı bu istatistikte önemli rol oynadı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Sivasspor'un ilgilendiği milli kalecinin sezonu şampiyonluk hedefleyen kırmızı-lacivertli ekipte tamamlayacağı öğrenildi. Altınordu'nun Serhat için gelen teklifleri sezon sonu değerlendireceği bildirildi.



