Altınordu'da rehavet yasak

Altınordu, Sarıyer deplasmanında hem zirveyi hem Play-Off dengesini belirleyecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da rehavet yasak
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22 Nisan 2025 15:22

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra yeni teknik patronu Namet Ateş önderliğinde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda İskenderunspor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altınordu, kalan son maçına da aynı ciddiyetle çıkacak.

Grupta pazar günü lider Sarıyer'e konuk olacak Kırmızı-lacivertliler alacağı sonuçla şampiyonluk hedefleyen iki takımın kaderini büyük ölçüde belirleyecek. 

Ligde 76 puanı bulunan Sarıyer ve 74 puanlı takipçisi Batman Petrol Spor son 2 haftaya şampiyonluk iddialarını koruyarak girdi.

Zirvenin anahtarını elinde bulunduran İzmir temsilcisinin rehavete kapılmadan mücadele edeceği ifade edildi. Altınordu son haftayı ise 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Alper forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroda yer almayan Uğur'un da riske edilmemesi bekleniyor.

 

 

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