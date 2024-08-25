Altınordu'da lisanslar tamam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni transferlerinin tümüne lisans çıkardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Altinordu.org
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Altınordu'da lisanslar tamam
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25 Ağustos 2024 15:46
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni transferlerinin tümüne lisans çıkardı. Sezonun ilk haftasında 1 Eylül'de evinde İnegölspor'la karşılaşacak İzmir temsilcisi bu karşılaşma öncesi 12'i transferini de Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Kırmızı-lacivertlilerde gurbetçi futbolcular Ali Çırak, Bahattin Karahan, Emircan Gencel, Hüseyin Bulut ve Emre Aydınel'in lisans işlemleri yurtdışı transfer olarak tamamlandı.

Altınordu'da daha önce Alper Tursun, Eren Tokat, Halil Can Cemali, Kaan Baysal, Mete Yıldız, Tahsin Çakmak ve Yusuf Örnek'in lisansları çıkmıştı. Kulübün yeni transferlerinden Ali, Bahattin, Emir Can, Emre, Tahsin ve Yusuf ilk kez Türkiye liglerinde mücadele edecek. Öte yandan hazırlıklarını tesislerinde sürdüren kırmızı-lacivertlilerde teknik heyetin raporuna göre takıma 1 takviye daha yapılabileceği belirtildi.

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