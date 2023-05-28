Altınordu'da Kerim Alıcı çifte üzüntü yaşadı

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transfer döneminde Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı sağ bek Kerim Alıcı, bu sezon çifte kabus yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Altınordu'da Kerim Alıcı çifte üzüntü yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2023 14:50
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 14:53
Devre Arası transfer döneminde Altınordu'nun Hatayspor'dan kiraladığı eski futbolcusu Kerim Alıcı, bu sezonu kabus gibi geçirdi.

Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da kaldığı rezidansta yakalanan Kerim, yıkılan binanın enkazından sağ çıkmasına rağmen Hatayspor'dan takım arkadaşı Christian Atsu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatlarını kaybetmesiyle sarsıldı.

Yaşadığı büyük üzüntüyü az da olsa hafifletmek için sezonun kalan bölümünde futbol oynamaya devam etme kararı alan Kerim Alıcı, altyapısından yetiştiği Altınordu ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Altınordu'da forma giydiği 10 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki defans oyuncusu, kırmızı-lacivertli kulübün 2'nci Lig'e düşmesiyle bu sezon ikinci kez darbe aldı. Kerim'in yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Hatyaspor'la sözleşmesi sürüyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery