Altınordu'da Ahmet Furkan Can istifa etti

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da Altyapı Performans Dönemi (APD) Sportif Direktörü Ahmet Furkan Can, 5 yıl süren görevinden istifa ederek ayrıldığını duyurdu.

Haber; DHA
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Altınordu'da Ahmet Furkan Can istifa etti
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13 Eylül 2024 18:33
İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da Altyapı Performans Dönemi (APD) Sportif Direktörü Ahmet Furkan Can istifa ederek görevinden ayrıldı.

Kırmızı-lacivertli kulüpte daha önce akademi idari direktörü olarak görev yapan Furkan Can, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, "Bugün 5 yıl önce çıkılan özel bir yolculuğun son günü. Kişisel hedeflerim ve ilkelerim doğrultusunda Türk futbolunun güzide kulüplerinden, ikinci ailem Altınordu Futbol Kulübü ile yollarımı ayırma kararı aldım. Hoşçakalın" ifadelerine yer verdi.

İzmir temsilcisindeki görevi sona eren Can, Başkan Seyit Mehmet Özkan'a ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Altyapıda forma giyen gençlere de mesaj veren Ahmet Furkan Can, "Aslanlarım. Ben size çok çalışarak neler yapabileceğinizi canlı olarak gösterdim. Harama ve dedikoduya düşmedim. Elinizde yeteneğiniz varsa bu yeteneği dürüst ve ahlaklı bir şekilde uygularsanız neler yapabileceğinizi canlı olarak yaşadınız. Ortak olduğumuz hayallerinizde bir köşede heyecanınızla birlikte olacağımı unutmayın. Sizleri çok seviyorum" dedi.

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