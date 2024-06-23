Altınordu'da 4 genç A takıma yükseldi

TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da yeni sezon öncesi altyapıdan 4 genç oyuncu daha A takıma alındı.



Geçen sezon U19 takımında görev yapan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Gültekin, aynı yaştaki kanat oyuncuları Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran 2024-25 sezonunda A takımda boy gösterecek. Bu arada Burak'ın 2026'da sona erecek sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 1 yıl daha uzatıldı.



İzmir ekibinde geçen sezonun bitmesinin ardından orta saha oyuncusu Tugay Güner ve sol bek Mustafa Kocabaş da U19 takımından A takıma yükselmişti. Dış transferde 5 gurbetçi ile anlaşan Altınordu, altyapıdan toplam 6 gencini A takıma çıkarmış oldu.





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