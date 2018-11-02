'de 11. haftanın açılış maçında Altınordu, evinde Elazığspor'u konuk etti. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Altınordu 3-2 kazandı.Altonordu, 11. dakikada Kerim'in golüyle öne geçerken, Elazığspor ilk yarı sona ermeden 28. dakikada Mehmet Yiğit ve 43. dakikada penaltıdan Tatos ile üstünlüğü ele aldı. Altınordu'nda Serdar Deliktaş 59. dakikada 2-2'lik skoru getirdi. Ealzığspor, 68. dakikada Orhan Şam ve 79. dakikada Bagayoko'nun atılmasının ardından maçı uzun süre eksik sürdürdü. Altınordu'da da Hasan Hatipoğlu, 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Altınordu'ya galibiyeti getiren gol, 90+2. dakikada Sinan Ozmanoğlu'ndan geldi.Bu sonucun ardından Altınordu yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 14 puana yükseldi. Son 5 maçta tek galibiyeti olan Elazığspor ise puanını 8 yaptı.Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Elazığspor ise evinde Eskişehirspor'u konuk edecek.BornovaMustafa Aydın, Hakan Karabalcık, Ali Can AlpErce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli, Muhammed Mert (Dk. 69 Anıl Koç), Sefa Yılmaz, Mehmet Murat Uçar (Dk. 46 Hüseyin Atakan Üner), Serdar Deliktaş (Dk. 90+4 Berkay Samancı)Soner Şahin, Emre Öztürk, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Serkan Kurtuluş, Bjarnason, Kadir Bekmezci (Dk. 90+5 Diarra), Adem Alkaşi, Tatos, Bagayoko, Ahmet Aras (Dk. 80 Ali Fırat Okur)Dk. 11 Kerim Alıcı , Dk. 59 Serdar Deliktaş (Penaltıdan), Dk. 90+2 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 28 Mehmet Yiğit, Dk. 43 Tatos (Penaltıdan) (Tetiş Yapı Elazısğpor)Dk. 68 Orhan Şam, Dk. 78 Bagayoko (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 89 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)Dk. 18 Bagayoko, Dk. 55 Serkan Kurtuluş, Dk. 79 Ahmet Doğan (Yedek kulübesinde) Dk. 87 Soner Şahin, Dk. 89 Ali Fırat Okur (Tetiş Yapı Elazığspor)