Altekma, evinde rahat kazandı!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Altekma, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, evinde rahat kazandı!
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19 Mart 2023 18:37
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Altekma, TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

Altekma: Divis, Kerem Yaman, Souza, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Ulaş Dokumacı)

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, İzzet Alp Akkuş, Rahmi Çağlar Aksoy)

Setler: 25-21, 19-25, 25-22, 25-14

Süre: 103 dakika (25, 25, 30, 23)

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