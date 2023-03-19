Altekma, evinde rahat kazandı!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Altekma, TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak
Altekma: Divis, Kerem Yaman, Souza, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Ulaş Dokumacı)
TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, İzzet Alp Akkuş, Rahmi Çağlar Aksoy)
Setler: 25-21, 19-25, 25-22, 25-14
Süre: 103 dakika (25, 25, 30, 23)
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak
Altekma: Divis, Kerem Yaman, Souza, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Ulaş Dokumacı)
TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, İzzet Alp Akkuş, Rahmi Çağlar Aksoy)
Setler: 25-21, 19-25, 25-22, 25-14
Süre: 103 dakika (25, 25, 30, 23)
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