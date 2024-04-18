Altay'ın sahasında rakibi Manisa FK

Trendyol 1. Lig'in 31. hafta açılış maçında Altay, 19 Nisan Cuma (yarın) Manisa FK'yi konuk edecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Altay, son 4 haftaya 15 puanla 17. sırada girdi. Son galibiyetini Bitexen Giresunspor karşısında alan Altay, ligde 6 maçtır kazanamıyor.
Manisa FK, averajla düşme hattında bulunan Adanaspor'un sadece 1 puan önünde 33 puanla 14. durumda yer alıyor. Ligde son 4 maçında galibiyeti bulunmayan Manisa FK, bu müsabakalarda ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Altay, son 4 haftaya 15 puanla 17. sırada girdi. Son galibiyetini Bitexen Giresunspor karşısında alan Altay, ligde 6 maçtır kazanamıyor.
Manisa FK, averajla düşme hattında bulunan Adanaspor'un sadece 1 puan önünde 33 puanla 14. durumda yer alıyor. Ligde son 4 maçında galibiyeti bulunmayan Manisa FK, bu müsabakalarda ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı.
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