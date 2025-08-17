Altay'da yeni yönetimi zor günler bekliyor!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da 23 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda göreve gelecek yeni yönetim futbolculara yapılacak ödemelerin yanı sıra yeni sözleşmeler için pazarlık masasına oturacak.



Siyah-beyazlılarda Ceyhun, Özgür, Caner, Ozan, Sefa gibi oyunculara ödeme yapılması gerekirken; kontratları sona eren Onur Efe, Ali, Ege gibi gençlerle yeni mukaveleler yapılacak. Amatör lisanla oynayan Emre, Mehmet Nur, Salih, Sani gibi gençlerin de profesyonel yapılması bekleniyor.



Öte yandan Altay yarın Afyonkarahisar kampına gidecek. İzmir temsilcisi burada oynayacağı hazırlık maçlarıyla kendini test edecek.



