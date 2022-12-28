Altay'da kara bulutlar dağılmıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılıp, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası alan ve son 2 maçını kaybederek devre arasına oldukça moralsiz giren Altay'ın başı şimdi de kadrosundaki alacaklı oyuncularıyla derde girdi.



İHTARNAME YOLLADILAR



Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı takımda İsveçli stoper Eric Björkander, İranlı sol bek Mohammad Naderi ve sağ bek Tolga Ünlü'nün alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.



SERBEST KALMA HAKLARI VAR



Yönetim geçtiğimiz günlerde Björkander'e bir miktar ödeme yaparken, bu 3 oyuncuyla birlikte Portekizli golcü Marco Paixao'nun da ödeme yapılmaması halinde FIFA'ya başvurma yoluna gideceği ifade edildi. Oyuncuların yuvadan uçmaması için acil kaynak arayaşına giren yönetimin 2 Ocak'taki Antalya kampı başlamadan önce futbolculara ödeme yapması gerekiyor. Yabancı oyuncular 15 gün, yerli futbolcular ise 30 gün ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanıyor.

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