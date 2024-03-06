Altay'da gözler Efe'den gelecek parada

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da mali sıkıntıların son dönemde had safhaya ulaştığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün ara transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble ile anlaşan Efe Sarıkaya'nın transferinden henüz para alamadığı öğrenildi. İzmir ekibi 18 yaşındaki milli stoperin satışından 200 bin Euro bonservis ücreti ve 100 bin Euro bonus olmak üzere 300 bin Euro gelir elde etmeyi planlıyordu.



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Fransız temsilcisi Grenoble, Efe'nin transferini 1 Şubat'ta duyururken, genç oyuncunun Fransa'da henüz çalışma izni alamaması nedeniyle Altay'ın bonservis ücretini temin edemediği dile getirildi. Kadrosunun büyük bölümü dağılan Altay'da ödemelerin yapılmaması nedeniyle takımda kalan futbolcuların ve çalışanların mutsuz olduğu ifade edildi. Sıkıntıları bir türlü aşamayan kulüpte yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almaya hazırlandığı kaydedildi.



SAĞLIK EKİBİ GÖREVİ BIRAKTI



Altay'da geçen hafta deplasmanda oynanan Ümraniyespor karşılaşması öncesi ödeme yapılmayan sağlık ekibinin görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Bir doktor, iki fizyoterapist ve bir masörün kulüple vedalaştığı öğrenildi. Ümraniye deplasmanında geçici sağlık ekibinin görev yaptığı, bu haftaki Gençlerbirliği maçı öncesi yeni bir sağlık ekibi belirlenmediği gelen haberler arasında.





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