Altay'da Ali Kızılkuyu vedaya hazırlanıyor

1. Lig ekibi Altay'da fazla forma şansı bulamayan Ali Kızılkuyu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Altay'da Ali Kızılkuyu vedaya hazırlanıyor
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22 Nisan 2024 15:46
1'inci Lig'de veda maçlarına çıkan Altay'da genç orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son 4 müsabakada kadroda yer almayan 22 yaşındaki futbolcunun teknik ekibin kararıyla kadro dışı kaldığı ortaya çıktı. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ali'nin siyah-beyazlı kulüpten ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Bu yıl ligde 16 karşılaşmada 5 kez ilk 11'de şans bulan Ali, toplam 541 dakika oyunda kaldı. Göztepe'de futbola başlayıp Altay'da profesyonel olan genç oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ali, geçen sezon 1'inci Lig'de 3, kupada 1 defa görev yapmıştı.

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