Altay Bayındır: 'Üstümde milli arma var, A ya da Ümit fark etmez!'

Fenerbahçe ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Altay Bayındır, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Altay, "A Milli Takım aday kadrosunda yer almaman kamuoyunda tartışılan bir konuydu. A Milli Takım'dan davet bekliyor muydun?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Buna şöyle bir cevap verebilirim. Şu anda üstümde de milli arma var. Benim için A milli ya da ümit milli hiç fark etmez. Bugün Ümit Milli Takım'dayım, hocam şans verirse oynarım. Yarın A Milli Takım'a gider, çıkar oynarım. Bunun hiçbir önemi yok. Dediğim gibi bizim için en önemli şey sahada çalışmak, gerisi başka. Gerisi gelecektir."



Ümit Milli Takım'ın, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme mücadelesinde İngiltere ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı değerlendiren genç file bekçisi, "Biz milli takımız o yüzden şansımız her zaman üst düzeydir. En iyi şekilde konsantre olup bu maça da her zamanki gibi kazanmak için çıkacağız. Bizim için rakibimizin grup lideri, grup ikincisi ya da grup sonuncusu olmasının hiçbir önemi yok. Sonuçta maç maçtır. Rakip büyük ya da küçük gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu olamaz. Çıkıp elimizden geleni sahaya yansıtacağız. Umarım iyi bir sonuçla, galibiyetle ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.



Altay Bayındır, "Milli takım, 7 maç sonunda 7 puanla beklentilerin gerisinde olarak 4. sırada yer alıyor. Bunun sebepleri nelerdi?" sorusuna, "Bunu birçok etkene bağlayabiliriz. Kesinlikle tek bir şeye bağlayamayız. Birçok etken olabilir. Bunun değerlendirmesini hocalarımız yapacak. Biz futbolculara düşen bu konulardan ziyade, daha çok işimize sarılıp, saha içinde iyi mücadele etmek." cevabını verdi.







