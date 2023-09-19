Altay Bayındır için yorum yağmuru!

İngiltere Premier Lig'de sezon istediği gibi başlayamayan Manchester United'da hedefteki isimlerden biri de kaleci Andre Onana.



Inter'den transfer edilen Kamerunlu file bekçisi, şu ana kadar performansıyla hayal kırıklığı yarattı.



Manchester Unitedlı taraftarlar da Onana'nın bu kötü performansına kayıtsız kalmadı.



İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından Andre Onana ile birlikte Altay Bayındır'ın fotoğrafını paylaştı. Manchester United'ın taraftarları, bu gönderinin altına Altay'ın Onana'dan kaleyi devralması gerektiği şeklinde birçok yorum yaptı.



