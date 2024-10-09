Altay Bayındır için Fenerbahçe açıklaması!

İrfan Can Kahveci ve Altay Bayındır gibi oyuncuların teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Kaplan eski öğrencileri hakkında önemli açıklamalar yaptı.



"ARDA REAL MADRİD'İN MESSİ'Sİ OLUR1



Radyospor'a konuşan Kaplan, ''Ben Arda Güler'in yerinde olsam, Real Madrid'den bir santim kıpırdamam. Arda'yı Madrid'de çok seviyorlar. Ancelotti, onu kendi oğlu gibi görüyor. Real Madrid, Arda'yı bir yere kiraya vermez. Arda, Real Madrid'in Messi'si olur. Onun için Arda'nın biraz sabretmesi gerekir'' dedi.



"İRFAN CAN, SÖZLEŞME YENİLİYOR"



''İrfan Can Kahveci, küçük oğlumun doğum gününde bir video gönderdi. İletişimimiz hiç kesilmiyor. Ben İrfan'ın Fenerbahçe'de mukavele yenileyeceğini, Fenerbahçe'den ayrılmayacağımı net görüyorum. Ayrıca kendisine şunu söyledim: 'Fenerbahçe'de efsane ol! Fenerbahçeli İrfan olarak anıl. Başka bir takıma gidersen biraz fazla para kazanabilirsin, ama Fenerbahçe forması giymek herkes nasip olmaz' dedim. Kaptanlık seviyesine geldin. Herkes seni seviyor. Üç kuruş az al, ama kal bir Can Bartu, Lefter gibi efsane ol' dedim. İrfan büyük bir ihtimalle Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak. Ben İrfan'ın sağ tarafta, Maksimin sol tarafta oynaması durumunda Fenerbahçe'nin daha çok kaleye gideceğini düşünüyorum. Bu durumda Dzeko ya da En Neysri daha faydalı olur. Mourinho, İrfan' daha çok süre verirse, Fenerbahçe gole daha yakın oynar'' dedi.



"DÖNERSE, F.BAHÇE'DEN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAZ"



Ankaragücü'nden öğrencisi olan Altay Bayındır için Kaplan, ''Altay'a Manchester United'ta 1 maç şans verilse, Altay o kaleyi bırakmaz. Onana sürekli hatalı goller yiyor. Sanırım başka şeyler var. United'ın teknik direktörü Eric Ten Hag, Ajax'taki çalışırken Onana'yı aldırmıştı. Şimdi United'ta ne olursa olsun onu oynatıyor. O kadar hata yapmasına karşın değiştirmiyor. Tabii aynı menajerle çalışıyor olmasının bunda etkisi var. Altay orada formayı bir alsın bir daha ondan kaleyi kimse alamaz. Ama ayrılır Türkiye'ye dönme kararı verirse, geleceği takım Fenerbahçe olur, başka takıma gitmez'' şeklinde konuştu.







Gençlerbirliğ'nden öğrencisi İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile sözleşme yenileyeceğini belirten Mustafa Kaplan,dedi.