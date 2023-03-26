Altay Bayındır: 'Hırvatistan'ı da yeneriz'

Milli takım kalecilerinden Altay Bayındır, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile 28 Mart Salı günü Bursa'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Oyuncular daha sonra çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
"HIRVATİSTAN'I DA YENERİZ"
Kaleci Altay Bayındır, memleketi Bursa'da milli takımla maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurguladı.
Maçın güzel geçmesini dileyen Altay, şöyle konuştu:
"Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız."
Altay Bayındır, bir gazetecinin Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmeyi sorması üzerine, "4 yıllık bir sözleşme yaptık. Hep birlikte ne olup biteceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile 28 Mart Salı günü Bursa'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Oyuncular daha sonra çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
"HIRVATİSTAN'I DA YENERİZ"
Kaleci Altay Bayındır, memleketi Bursa'da milli takımla maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurguladı.
Maçın güzel geçmesini dileyen Altay, şöyle konuştu:
"Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız."
Altay Bayındır, bir gazetecinin Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmeyi sorması üzerine, "4 yıllık bir sözleşme yaptık. Hep birlikte ne olup biteceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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