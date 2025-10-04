04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
0-127'
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
0-127'
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-066'
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
1-164'
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Altay Bayındır: "Buraya kolay gelmedim"

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, kulübün resmi maç dergisi United Review'a konuştu.

Altay Bayındır: 'Buraya kolay gelmedim'
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de oynanan tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.
 
Kulübün resmi maç dergisi United Review'a konuşan Bayındır, hem bireysel hedeflerinden hem de kaleci grubundaki rekabetten bahsetti.
 
Andre Onana'nın Trabzonspor'a kiralanmasının ardından Senne Lammens'in Royal Antwerp'ten transfer edilmesiyle birlikte Tom Heaton ve Dermot Mee ile kaleci rotasyonunu oluşturan Altay, takımdaki herkesin birbirini en iyiye zorladığını vurguladı.
 
"Yıllarca bu işi yaptım," diyen Altay, şu ifadeleri kullandı:
 
"Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve inandığım yolda devam edeceğim. Buraya kolay gelmedim. Birçok şey yaptım, birçok maç oynadım, birçok iyi performans sergiledim. Kim olduğumu, neler yapabileceğimi biliyorum ve daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum."
 
 
Takım içindeki uyuma da dikkat çeken 27 yaşındaki kaleci, geçen sezon Onana'nın da içinde olduğu kaleci grubundaki güçlü bağın devam ettiğini söyledi:
 
"Herkes aynı yol için, aynı şeyler için çalışıyor. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden buraya gelmek istedik ve sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Kendimizi zorlamalıyız. Herkesi ve birbirimizi zorlamalıyız. Ve elbette bazen kaybedebilirsiniz, her şey çok iyi gitmeyebilir, tıpkı hayatta olduğu gibi. Aynı, tıpkı hayatta olduğu gibi. Ama yarın yeni bir gün ve kendinizi zorlamalısınız, takım arkadaşlarınızı da her maç için zorlamalısınız. Kaleci grubumuz çok iyi ve sahada her zaman kendimizi zorluyoruz. Elbette forma için mücadele ediyoruz ama saha dışında iyi bir ilişkimiz var."
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Alanyaspor 8 3 3 2 9 7 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 8 1 1 6 5 11 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
