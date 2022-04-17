Altay Bayındır: 'Bizim için her maç final'

İsmail hocamız elinden geleni yapıyor. Tüm benliğiyle Fenerbahçe'nin içinden gelen bir isim. Camianın dinamiklerine hakim. Bizi her rakibe ayrı bir şekilde motive ediyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bize bunu aşılıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Karşılığını alıyoruz.

dimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çalışıyorum, mücadele ediyorum ve elimden geleni yapıyorum. Performansımı artırmak için çalışmalarıma fazlasıyla devam edeceğim."

Farklı bir duygu ve hissiyat. Camiamız bütün olduğu zaman birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız sonuna kadar bize destek veriyor. İnşallah bu, sezon sonuna kadar devam eder..