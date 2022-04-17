Altay Bayındır: 'Bizim için her maç final'

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Göztepe karşılaşmasında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
Genç kaleci, "Önemli maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizi konuşacağız. Bu maçın da bambaşka hikayesi vardı. Göztepe'ye de kalan maçlarda başarılar diliyorum. Arda Güler'e maşallah. İsmail hocamız elinden geleni yapıyor. Tüm benliğiyle Fenerbahçe'nin içinden gelen bir isim. Camianın dinamiklerine hakim. Bizi her rakibe ayrı bir şekilde motive ediyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bize bunu aşılıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Karşılığını alıyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden milli kaleci, "Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çalışıyorum, mücadele ediyorum ve elimden geleni yapıyorum. Performansımı artırmak için çalışmalarıma fazlasıyla devam edeceğim."
Takımın şampiyonluk ihtimaline yanıt veren Altay, "Çok güzel bir camiayız, herkes bizi destekliyor. Biz de sahada mücadele ediyoruz. Her maç final, inşallah dilediğimiz şekilde ligi bitiririz. Farklı bir duygu ve hissiyat. Camiamız bütün olduğu zaman birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız sonuna kadar bize destek veriyor. İnşallah bu, sezon sonuna kadar devam eder.." açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.
Genç kaleci, "Önemli maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizi konuşacağız. Bu maçın da bambaşka hikayesi vardı. Göztepe'ye de kalan maçlarda başarılar diliyorum. Arda Güler'e maşallah. İsmail hocamız elinden geleni yapıyor. Tüm benliğiyle Fenerbahçe'nin içinden gelen bir isim. Camianın dinamiklerine hakim. Bizi her rakibe ayrı bir şekilde motive ediyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bize bunu aşılıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Karşılığını alıyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden milli kaleci, "Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çalışıyorum, mücadele ediyorum ve elimden geleni yapıyorum. Performansımı artırmak için çalışmalarıma fazlasıyla devam edeceğim."
Takımın şampiyonluk ihtimaline yanıt veren Altay, "Çok güzel bir camiayız, herkes bizi destekliyor. Biz de sahada mücadele ediyoruz. Her maç final, inşallah dilediğimiz şekilde ligi bitiririz. Farklı bir duygu ve hissiyat. Camiamız bütün olduğu zaman birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız sonuna kadar bize destek veriyor. İnşallah bu, sezon sonuna kadar devam eder.." açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.