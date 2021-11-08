Altaş Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altaş Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi!
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08 Kasım 2021 19:40
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Denizlispor, 2021-2022 sezonunun 12. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.


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