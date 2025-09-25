25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Alsancak Stadı bakıma giriyor!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Karşıyaka ve Altay'ın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakıma girecek.

calendar 25 Eylül 2025 13:27
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Alsancak Stadı bakıma giriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Karşıyaka ve Altay'ın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakıma girecek.

Sezon öncesi zemini kaldırılıp değiştirilen sahada ekim ayında 1 ay boyunca ara ekim ve bakım çalışmaları yapılacak. Sahanın Altay'ın pazar günü Eskişehirspor'la oynayacağı maçın ardından en az 4 hafta boyunca kapanacağı öğrenildi.

Maçları dönüşümlü olarak bu statta oynayan İzmir'in köklü temsilcilerinden Karşıyaka bu sezon Alsancak'ta 2 lig, 1 kupa sınavına çıktı. Altay ise iç sahada şimdiye kadar 1 maç oynadı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndan da aynı gruptaki Bornova 1877 ve İzmir Çoruhlu FK bu statta oynadığı için yoğunluk nedeniyle yararlanması zor olan iki kulüp Atatürk Stadı'na dümen kırmayı planlıyor.

1 YILDIR MAÇ OYNANMADI


İzmir'in aktif en eski, Türkiye'nin de iki olimpik stadından biri olan yaklaşık 55 yıllık Atatürk Stadı'nda uzun süredir profesyonel maç yapılmadı. Zemininin iyi durumda olduğu bildirilen statta Altay son olarak Alsancak Stadı'nın zemini bakımdayken 19 Ekim 2024'te Karaköprü Belediyespor'u ağırladı. Atatürk Stadı'ndaki son profesyonel maç ise geçen sezon 9 Kasım 2024'te Aziz Kocaoğlu Stadı'nın da bakımda olduğu dönemde Bornova 1877 ile Anadolu Üniversitesi arasında oynandı.

EN SON 2021'DE

İzmir'de Menemen, Buca ve Tire'de de stat alternatifleri bulunurken, Karşıyaka ve Altay'ın bu statlarda oynamayı değerlendirmediği öğrenildi. Alsancak Stadı'nın kapalı olduğu dönem 8 sezon boyunca iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka, emektar statta son olarak 28 Kasım 2021'de Edirnespor'u ağırladı. Alsancak Stadı'nın ekim ayının son haftasındaki Altay-Karşıyaka maçına yetişmesi bekleniyor. Kaf-Kaf bu periyotta Eskişehir Anadolu ve Nazillispor'la oynayacağı iki iç saha maçına Atatürk Stadı'nda çıkacak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
