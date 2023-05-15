Alpine'de şok iddia

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer için takımdan gönderilebilir iddiası ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Alpine'de şok iddia
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15 Mayıs 2023 14:05
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 14:10
Formula 1'de istediği başlangıcı yapamayan Alpine'de sular durulmuyor.

Son çıkan haberlere göre padokta Otmar Szafnauer'in gönderilebileceği haberleri dönmeye başladı.

Takımın gösterdiği performastan memnun olmayan yatırımcılar Szafnauer'in takımdan ayrılmasını istiyor.

SZAFNAUER YERİNE ADAY YOK

Otmar Szafnauer'in sezon sonuna kadar takımlar sıralamasında takımı dördüncü sıraya taşıyamaması durumunda takımdan gönderileceği öğrenilse de yerine şu an için herhangi bir aday belirlenmedi.

YALNIZCA 14 PUAN ALABİLDİLER

Alpine sürücülerinden Esteban Ocon'un 5 yarışta sadece Suudi Arabistan ve Miami Gp'sinde toplamda 6 puan alması, takıma sezon başında katılan Pierre Gasly'nin 8 puan almasıyla birlikte yalnızca 14 puanla 6. sırada bulunuyor.

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