Alpine'de şok iddia

Formula 1'de istediği başlangıcı yapamayan Alpine'de sular durulmuyor.



Son çıkan haberlere göre padokta Otmar Szafnauer'in gönderilebileceği haberleri dönmeye başladı.



Takımın gösterdiği performastan memnun olmayan yatırımcılar Szafnauer'in takımdan ayrılmasını istiyor.



SZAFNAUER YERİNE ADAY YOK



Otmar Szafnauer'in sezon sonuna kadar takımlar sıralamasında takımı dördüncü sıraya taşıyamaması durumunda takımdan gönderileceği öğrenilse de yerine şu an için herhangi bir aday belirlenmedi.



YALNIZCA 14 PUAN ALABİLDİLER



Alpine sürücülerinden Esteban Ocon'un 5 yarışta sadece Suudi Arabistan ve Miami Gp'sinde toplamda 6 puan alması, takıma sezon başında katılan Pierre Gasly'nin 8 puan almasıyla birlikte yalnızca 14 puanla 6. sırada bulunuyor.



