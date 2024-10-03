Houston Rockets'ın, Milli oyuncumuz Alperen Şengün ile mevcut kontratını uzatmak için anlaşmaya varma şansının "ciddi" olduğu iddia edildi.



Beş sezon için 224 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalamaya uygun olan Alperen, son tarih olan 21 Ekim'den önce Rockets ile sözleşmesini uzatmayı umduğunu söyledi:



"Bir süredir konuşuyoruz. Ben sözleşmeyi almak istiyorum ve Rockets ile karşılıklı olarak pazarlık halindeyiz. Görüşmeler iyi gidiyor. Bir sonuca varacağız. Hala zamanımız var ve umarım bu işi çözeriz."



Houston Chronicle, Alperen ve Rockets'ın kontrat uzatma konusunda anlaşmaya varmaları şansının "ciddi" olduğunu öne sürdü. Bu sezon 5,4 milyon dolar kazanacak olan Alperen, kontratını uzatmaz ve sınırlı serbest oyuncu olursa, önümüzdeki yaz dönemi sonrasında en fazla 16,3 milyon dolar kazanabilecek.



Geçtiğimiz sezon 63 maçta Alperen, 32.5 dakikada ortalama 21.1 sayı, 9.4 ribaund ve 5.0 asist üretmişti.



