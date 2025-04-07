Houston Rockets, Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Golden State Warriors'ı 106-96 mağlup ederek rakibinin beş maçlık galibiyet serisine son verdi.



Mücadelenin yıldızlarından biri olan milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı ve 14 ribauntluk performansıyla double-double yaptı.



Houston'da Dillon Brooks 24 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jalen Green 21 sayı üretti. Sakatlığının ardından sağ ayak bileğini test eden Jabari Smith Jr., kenardan gelerek 16 sayılık katkı sağladı. Rockets, bu galibiyetle Batı Konferansı'nda bitime üç maç kala ikinci sıradaki yerini korudu.



Golden State cephesinde ise yıldız oyuncu Stephen Curry, sezonun en düşük skoruna imza attı. Sağlıklı olduğu bir maçta yalnızca üç sayı üreten Curry, 10 şutunun dokuzunda isabet bulamadı ve üç sayı çizgisinin gerisinden yalnızca bir isabet kaydedebildi (8'de 1). Curry, 19 Aralık'ta Memphis'e karşı oynanan maçta iki sayı üretmiş ancak o karşılaşmada sert bir düşüş sonrası pelvis kontüzyonu yaşamıştı.



Warriors'ta Buddy Hield 20, Brandin Podziemski ise 19 sayıyla oynadı.



Rockets, bir sonraki maçında Çarşamba gecesi Los Angeles Clippers deplasmanına konuk olacak. Warriors ise Salı günü Phoenix Suns'a konuk olduktan sonra, ertesi gece San Antonio Spurs'u evinde ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Chicago Bulls 131 - 117 Charlotte Hornets



Toronto Raptors 120 - 109 Brooklyn Nets



Los Angeles Lakers 126 - 99 Oklahoma City Thunder



Utah Jazz 134 - 147 Atlanta Hawks



Washington Wizards 90 - 124 Boston Celtics



Sacramento Kings 120 - 113 Cleveland Cavaliers



Sacramento Kings 109 - 120 Portland Trail Blazers



Phoenix Suns 98 - 112 New York Knicks



Indiana Pacers 125 - 120 Denver Nuggets



Milwaukee Bucks 111 - 107 New Orleans Pelicans



