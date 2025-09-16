Alman basınından El Bilal Toure'ye övgü!

Başakşehir'i Trendyol Süper Lig'deki müthiş mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta beraberlik golünü atan El Bilal Toure'in harika performansına Alman basını geniş yer ayırdı.



"TOURE, İSTANBUL'DA DUYGUSAL BİR AKŞAM GEÇİRDİ"



Stuttgarter Zeıtung'un haberine göre, "Toure, İstanbul'da duygusal bir akşam geçirdi. Beşiktaş'ın güçlü rakibi Başakşehir ile oynadığı çekişmeli mücadelede önemli rol oynayan eski Stuttgart oyuncusu, Türkiye'de hareketli bir başlangıç yaptı" ifadelerine yer verildi.

Transferin son döneminde kiralanan 23 yaşındaki Malili golcü oyuncunun satın alma opsiyonun 18 milyon euro civarında olduğu iddia edildi. Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda bu opsiyon zorunlu hale gelecek. Taraftarlar da maç sonrası Toure'ye sevgi gösterisi yapmıştı.