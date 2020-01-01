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Allen: "Harden, Kyrie ve Durant'in yanında bir felaket olabilir!"

Hall of Fame oyuncu Ray Allen, Houston Rockets süperstarı James Harden'ıni Brooklyn Nets'te Kyrie Irving ve Kevin Durant'in yanına katılmasının "bir felaket olabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Ray Allen, Houston Rockets süperstarı James Harden'ıni Brooklyn Nets'te Kyrie Irving ve Kevin Durant'in yanına katılmasının "bir felaket olabileceğini" söyledi.

Son rapora göre Harden, Rockets tarafından takas edilebilir. Harden için en olası hedef yerlerinden biri, eğer böyle bir takas gerçekleşecekse, Brooklyn Nets olarak görülüyor.

Allen ise, bu tür bir takasın Nets için iyi olup olmayacağı konusunda şüphelere sahip. SiriusXM NBA Radio'da konuşan Allen'a göre, Harden, Durant ve Irving ile aynı takımda topu seven üç oyuncu / süperstar olacağı için, bu işin yürümesini sağlamak son derece zor olacak:

"Bu takas olursa Harden'a, Kyrie'ye ve ardından Kevin Durant'e bakarsanız, bir araya gelmeleri son derece zor olacak. Kazanmak adına skor üretmek için, topun ellerinde olmasının önemli olmadığına karar vermeleri gerekir. Üçü arasında KD, bunu Golden State'te yapmıştı ve anlamıştı. Bunu yapmaya istekli olurlarsa, başardıkları şey inanılmaz olabilir. Ama olmazlarsa, bir felaket olabilir."


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