Allan Saint-Maximin: "Daha yüzde 100 değilim"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Allan Saint-Maximin: 'Daha yüzde 100 değilim'
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11 Ağustos 2024 00:33
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara değinen Saint-Maximin, "Taraftarlarımız çok büyük bir etki yarattı. Bugün benim için ilk maçtı. Kalpten istediğim şey bu maçı kazanmaktı. Ben de 1 asistle takıma katkı sağladım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Takıma katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum." dedi.

Formunun yükseleceğini söyleyen Fransız yıldız, "Sezon öncesi antrenmanlarını pek yapamadık, pek zamanım olmadı fiziksel çalışmalar için. Buraya geldikten sonra herkes benim en iyi seviyeme gelmem için uğraşıyor. Bu ikinci resmi maçımdı. Birkaç maç sonra yüzde 100 olarak kalitemi göstereceğim, daha iyi noktaya geleceğim." sözlerini sarf etti.
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