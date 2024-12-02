Aliağa Petkimspor'un rakibi King Szczecin

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, 3 Aralık Salı günü Polonya'dan King Szczecin'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aliağa Petkimspor'un rakibi King Szczecin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 11:39
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, 3 Aralık Salı günü Polonya'dan King Szczecin'i ağırlayacak.

ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçında İspanyol Unicaja Malaga, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery