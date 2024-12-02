Aliağa Petkimspor'un rakibi King Szczecin

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, 3 Aralık Salı günü Polonya'dan King Szczecin'i ağırlayacak.
ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor.
Grubun diğer maçında İspanyol Unicaja Malaga, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.
ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor.
Grubun diğer maçında İspanyol Unicaja Malaga, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.