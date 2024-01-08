Aliağa Petkimspor'da Türkiye Kupası sevinci

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Türkiye Kupası'nın 8'li finallerine katılmayı garantilemenin sevincini yaşıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor'da Türkiye Kupası sevinci
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08 Ocak 2024 13:35
Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yarının son maçında Çağdaş Bodrum Spor'u deplasmanda 80-62 mağlup ederek devreyi 5'inci sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, Türkiye Kupası'nın 8'li finallerine katılmayı garantilemenin sevincini yaşıyor.

Üst üste 4 yenilgi aldığı periyodun ardından son 4 maçının 3'ünü kazanıp ligde devreyi 15 haftada 8 galibiyetle bitiren Petkimspor, şubat ayında Türkiye Kupası heyecanı yaşayacak. Kupada ligde ilk 4 sıra içerisindeki Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka birinci torbada, Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji ikinci torbada yer alacak. İlk torbadaki bir ekiple çeyrek finalde eşleşecek Petkim, 13 veya 14 Şubat'ta oynayacağı maçı kazanması halinde 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Türkiye Kupası Dörtlü Finalleri'ne katılacak.

Takımına teşekkür eden başantrenör Burak Gören, "Aliağa'nın 4 yıllık bir Süper Lig macerası var. Lig 5'inciliğini hak ettiğimizi düşünüyorum. Türkiye Kupası'na katılma hakkını kazandık ve ilk yarıda 8'inci galibiyetimize ulaştık. Bir kulübün büyümesi ve gelişimi adına gösterilen emeğin karşılığının bu şekilde alınması önemliydi. Başkanımızı, tüm yönetim kurulumuzu, idari ve teknik ekibimizi kutluyorum" dedi.

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