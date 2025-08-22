22 Ağustos
Aliağa FK, ışıklandırmayı maça yetiştiremedi

Aliağa FK, stadyumdaki ışıklandırma çalışmalarını yetiştiremediği için Kahramanmaraş İstikalspor'u pazar günü saat 17.00'de ağırlayacak.

Aliağa FK, ışıklandırmayı maça yetiştiremedi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi şampiyonluk yarışında çok iddialı bir kadro kuran ligin yeni ekibi Aliağa Futbol Kulübü'nün stadındaki ışıklandırma çalışmaları yetişmedi.

Aliağa Atatürk Stadı'nda ışıklandırma sisteminin montajı devam ederken, sarı-siyahlılar ışıklandırma ilk haftaya yetişmediği için pazar günü Kahramanmaraş İstiklalspor'u saat 17.00'de ağırlayacak.

Aliağa ekibi geçen sezon 3'üncü Lig'de namağlup şampiyon olmuştu.

