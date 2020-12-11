Ali Şen: 'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Azerbaycanda yayımlanan CBC Sport televizyonu Perviz Musayev ve Elçin Cafarovun sunuculuğunu yaptığı Türkiyeden Futbol programına katıldı ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi.



Ali Koç yönetimini değerlendiren iş adamı; "Yahşi Presidentimiz Ali Koç gayet güzel çalışıyor, Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı kesin, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. President'in yahşi olması önemli, Ali Koç'un olması çok önemli. 18 futbolcu transfer ettik, 18 futbolcudan 2-3 kadro çıkar. Erol Bulut'u Türkiye'ye ben getirmiştim. Emre Belözoğlu da orada, yeni bir Alex Ferguson olacaklar inşallah." dedi.



"BİR GÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANACAĞIZ"



Ali Şen sözlerinin devamında; "Futbolcunun inanması lazım. 1996 yılında biz Manchester United'ı, Manchester'da yendik Fenerbahçe olarak. Bunu tekrarlanayacağız inşallah. Bu sene hiçbir takımımız iyi olmadı, üzüldük ama ben her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Ben inanıyorum ki Avrupa'da yavaş yavaş şampiyonlar şampiyonu olacağız. Manchester United'ı yendiğimizde, bir gün gelecek, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Türkiye'ye inecek demiştim. O şampiyon kadro da inşallah Bakü'ye gidip dostluk maçı yapacak." açıklamasında bulundu.



Ali Şen, Azerbaycan ile ilgili konuşmasında; "Futbolcunun iyi olması önemli, ben pasaportuna bakmam. TFF'nin başkanı bizim dostumuzdur, Nihat Özdemir. Bu arkadaşlar Azerbaycan'da genç futbolcuları takip etsinler. Azerbaycanlı oyunculara yabancı diye bakılmasın, Türk futbolculara da yabancı oyunculara verilen haklar verilsin." diyerek bitirdi.



