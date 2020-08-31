Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sadece 11 gün kaldı ancak Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışında sonuca ulaşamadı.



Lazio bir ayı aşkın süredir 26 yaşındaki golcü için sarı-lacivertli yönetimle pazarlıkta. 16 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro bonus olarak 18 milyonu veren Lazio, transferi bitirmeye çok yaklaşmıştı ki bir başka İtalyan ekibi Fiorentina devreye girince Başkan Ali Koç'un, "20 milyon Euro'yu veren alır" resti ile karşılaştı.



İKİNCİ HÜSRAN İSTEMİYOR



Bunun üzerine Laziolu bir yetkili İstanbul'a gelip F.Bahçe yönetimi ile pazarlığa oturdu. İtalyan ekibi 20 milyon Euro'yu vermeyi kabul etti ancak bir şartla; 18 milyonu peşin, 2 milyon Euro'su bonus olarak...



David Silva ile anlaşmışken Real Sociedad'a kaptıran ve taraftarın büyük tepkisini alan Lazio Başkanı Claudio Lotito, Vedat transferinde de aynı sonu yaşamak istemiyor. Bu arada İtalyan basınına göre sarı-lacivertli yönetimden bazı isimler, golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak değil. Ancak karar Koç'a bırakıldı.



NE DEDİLER?



ÖMER ÜRÜNDÜL: Vedat kalmalı



Vedat Muriqi Fenerbahçe için önemli bir santrfor… Birçok bölgeye birçok transfer yapıldı. Santrfor olarak Valencia ve Thiam alındı. Thiam aslında tam bir nokta santrfor özelliğine sahip değil. Kasımpaşa'da da Koita'nın arkasında gizli forvet olarak oynuyordu. Valencia'nın vereceği katkı soru işareti… Önemli bir santrfor ama 30 yaşında niye hiç talibi yok? Bunları göz önüne aldığımızda Vedat'ın kalması gerekiyor.



GÜRCAN BİLGİÇ: Geri dönüşü yok!



Eskiler 'Ok yaydan çıktı', yeniler ise 'Macun tüpten çıktı' derler… Yani bu transfer artık rotasına girdi. Bundan sonrası için 'Olmaz' tavrı, oyuncunun da performansına yansır. Kendini neredeyse 6 aydır bu ayrılığa hazırlayan, görüşmelerle ilgilenen, yeni hedefler çizen bir futbolcu var. Ali Koç da haklı… Yeni dönem için sponsorların dışında bir kaynak yaratmak, yaptırımlara karşı elinde bir bütçe oluşturmak istiyor. Ancak benim duyduğum, transferin toplam maliyetinin 20 milyon Euro civarında olacağı. Bedelsiz iki oyuncu ile anlaşmanın 30 milyonu bulacağı yönünde.



