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Ali Koç'tan Alex de Souza'ya sürpriz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alex de Souza'ya sürpriz bir hediye gönderdi. Alex ise Ali Koç'un bu jestine sosyal medyadan cevap verdi.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç'tan Alex de Souza'ya sürpriz
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27 Temmuz 2018 21:51
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Alex de Souza'ya yeni sezon forması gönderdi. Alex de Souza, sosyal medya hesabından Ali Koç'a teşekkür etti.

Alex, başkan Ali Koç'un imzalı forma sürprizinin ardından "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri, Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans Başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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