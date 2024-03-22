Ali Koç yönetimi, bütün riskleri almaya hazır: 'Ödeyecek gücümüz var'

Fenerbahçe'de çekilme kararını dillendirmeden önce kurmaylarıyla bir toplantı yapan Başkan Ali Koç, olabilecek bütün kayıplar için risk analiz raporu hazırlattı. Sonra 2 Nisan'daki kongree kararı alındı.
HEPSİNİ HESAPLADI
Trabzon maçındaki olaylarla sabrı taşan Fenerbahçe camiası, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece sarı lacivertlileri değil, Türk futbolunu da yakından ilgilendiren kararlar almaya hazırlanıyor. Genel kurulda ligden çekilmeyi oylaması beklenen Fenerbahçe'de camia Ali Koç'a tam destek verirken, başkan bütün ihtimalleri çoktan hesaplattı. Maç sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında olgunlaşan ligden çekilme fikri üzerine yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili detaylı bir çalışma yapıldı. Karşı karşıya kalınacak tazminatların ödenebileceğine karar verilince kongre kararı alındı.
BAŞKAN ÖDEYECEK
Şimdi, gözler 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda. Bütün üyeleri kongreye davet eden yönetim, burada kapsamlı bir sunum yaparak akıllardaki soru işaretlerini silecek. Üyelere, mali tablola, muhtemel tazminatlar hakkında detaylı anlatım yapılacak. Başkan Koç ve kurmayları, şike kumpasında yaşanan kayıpların üstesinden gelen sarı lacivertli camiamın bu süreci de aşabileceğini üyelere anlatacak. Bu arada Ali Koç'un tazminatları bizzat cebinden karşılamayı planladığı, kulübün gelir kayıplarından oluşacak zararların ise camianın aidiyet gücüyle aşılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.
G.SARAY'A DA ÖDEME YAPACAK
Ligden çekilme kararını hayata geçirirse tazminatlarla yüzleşmek zorunda kalacak Fenerbahçe, Galatasaray'a da ödeme yapacak. Fenerbahçe derbiye çıkmazsa sarı kırmızılılara, maç günü stat geliri, GS Stor geliri ve sponsorluk gelirlerini ödemek durumunda kalacak. Süper Kupa'da da benzer bir durum yaşanacak.
HEPSİNİ HESAPLADI
Trabzon maçındaki olaylarla sabrı taşan Fenerbahçe camiası, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece sarı lacivertlileri değil, Türk futbolunu da yakından ilgilendiren kararlar almaya hazırlanıyor. Genel kurulda ligden çekilmeyi oylaması beklenen Fenerbahçe'de camia Ali Koç'a tam destek verirken, başkan bütün ihtimalleri çoktan hesaplattı. Maç sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında olgunlaşan ligden çekilme fikri üzerine yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili detaylı bir çalışma yapıldı. Karşı karşıya kalınacak tazminatların ödenebileceğine karar verilince kongre kararı alındı.
BAŞKAN ÖDEYECEK
Şimdi, gözler 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda. Bütün üyeleri kongreye davet eden yönetim, burada kapsamlı bir sunum yaparak akıllardaki soru işaretlerini silecek. Üyelere, mali tablola, muhtemel tazminatlar hakkında detaylı anlatım yapılacak. Başkan Koç ve kurmayları, şike kumpasında yaşanan kayıpların üstesinden gelen sarı lacivertli camiamın bu süreci de aşabileceğini üyelere anlatacak. Bu arada Ali Koç'un tazminatları bizzat cebinden karşılamayı planladığı, kulübün gelir kayıplarından oluşacak zararların ise camianın aidiyet gücüyle aşılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.
G.SARAY'A DA ÖDEME YAPACAK
Ligden çekilme kararını hayata geçirirse tazminatlarla yüzleşmek zorunda kalacak Fenerbahçe, Galatasaray'a da ödeme yapacak. Fenerbahçe derbiye çıkmazsa sarı kırmızılılara, maç günü stat geliri, GS Stor geliri ve sponsorluk gelirlerini ödemek durumunda kalacak. Süper Kupa'da da benzer bir durum yaşanacak.
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