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Ali Koç ve Jose Mourinho; kritik zirvenin şifreleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekiz'e giderek Jose Mourinho ile transfer zirvesi gerçekleştirecek.

calendar 23 Temmuz 2025 11:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç ve Jose Mourinho; kritik zirvenin şifreleri
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Fenerbahçe'de yeni transferler heyecanla beklenirken Ali Koç, Jose Mourinho ile kritik bir zirve gerçekleştirecek.

Al Ittihad ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Jose Mourinho ile Portekiz'de buluşacak olan Ali Koç, yaşanan son gelişmeleri masaya yatıracak.

Mario Branco, Acun Ilıcalı ve Okan Özkan'ın ayrılığı sonrası transferin en büyük yetkilisi haline gelen, süreci Devin Özek ile birlikte yürüten Ali Koç, son yaşananları aktaracak.


ALİ KOÇ, SON YAŞANANLARI AKTARACAK

Asensio ve Skriniar ile anlaşan, PSG ile bonservis pazarlıklarında son aşamaya gelen Ali Koç, iki futbolcuyla bu hafta içinde imzaların atılabileceğini iletecek. Hakan Çalhanoğlu ile yaşanan son gelişmeleri aktaracak olan Ali Koç, Feyenoord maçları öncesi yapabilecekleri son hamleleri masaya yatıracak.

Şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran ve Tarık Çetin ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de masaya yatırılacak.

YABANCILAR KONUŞULACAK

Ali Koç, Mourinho'nun özellikle yabancılar ile ilgili raporunu da alacak.

Sarı lacivertlilerde Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Sofyan Amrabat, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Talisca ve Youssef En-Nesyri'nin durumlarına bakılacak.

Livakovic, Carlos, Becao, Fayed, Amrabat, Zajc, Fayed için uygun teklif beklenirken, Szymanski ve En-Nesyri'ye gelen teklifler için de fikir alışverişi yapılacak.

TALISCA NE OLACAK?

Asensio'nun muhtemel transferi, Duran'ın varlığı sonrası Talisca'nın da durumu konuşulacak.

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