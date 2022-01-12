Ali Koç'tan Sinan Gümüş'e vize yok!

Sezon başında yönetimin "Karagümrük'e git" teklifine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye kolaylık gösterip ayrılmak istiyor ancak başkan Ali Koç vize vermiyor.

Haber; Fanatik
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Ali Koç'tan Sinan Gümüş'e vize yok!
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12 Ocak 2022 11:46
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Fenerbahçe 'ye transfer olan Sinan Gümüş, kariyerinin en zor günlerini yaşıyor. Sezon başında Karagümrük'e gitmek istemediği için kadro dışı kalan Sinan, ara transfer dönemindeki teklifleri değerlendirmek istese de başkan Ali Koç'un vetosuyla karşılaşıyor.

'Cezalandırılıyor' iddiası

Koç'un, sezon başındaki tavrı nedeniyle Sinan'ı sezon sonuna kadar kadro dışı tutarak, cezalandırmak istediği iddiası yüksek sesle konuşuluyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Karagümrük'e yollamak istediği yıldız futbolcu, Antalyaspor'a geri dönmek istediğinde yönetimin olumsuz yanıtıyla karşılaşmıştı.

Başkan Koç'u ikna çabası

Sinan'a ara transfer döneminde Başakşehir ve Antalyaspor gibi takımlar talip olmuş ancak Ali Koç, ayrılığa izin vermemişti. Yöneticilerin, maaş bütçesinde yer açmak için birkaç alternatifinden biri olan Sinan konusunda başkan Ali Koç'u ikna etmesi bekleniyor. Bu olasılık durumunda deneyimli kanat oyuncusunun eski kulübü Antalyaspor'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

 
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