Ali Koç'tan Mourinho'ya: 'Kendini küçültüyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Benfica basın toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Now Spor'a konuk olan Ali Koç'tan Jose Mourinho'nun yaptığı eleştirilere yanıt geldi.

"ALİ KOÇ'UN DAVRANIŞI BENİMKİNDEN FARKLI"

Portekizli teknik adam, yaptığı açıklamada, "Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı." ifadelerini kullanarak Başkan Ali Koç'u hedef almıştı.

"OYUNCULARIN HEPSİ GERİYE GİTTİ"

Bu sözlere karşılık veren Ali Koç, Mourinho'nun söylemlerini "iğneleyici" olarak nitelendirerek, "99 puan, 99 golle bitirdiğimiz sezondaki tüm iyi oyuncuların hepsi geriye gitti. Bunu Mourinho'ya da söyledim. Bir oyuncu bir hafta iyi oynuyor, ertesi hafta ilk 18'e giremiyor. Niye, neden bilmiyoruz," dedi.

"BEN ONU İYİ HATIRLAYACAĞIM"

Ali Koç, Mourinho'nun açıklamalarına değinerek, "O da biliyorsunuz, iğneleyici mesajlar veriyor. Ben onu iyi anılarla hatırlayacağım. Fenerbahçeliler yine de kattıkları için ona saygı duyacak. Onun dışında bir şey söylemek istersem söylerim," ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ KÜÇÜLTÜYOR"

Mourinho'nun Kerem Aktürkoğlu çıkışına ise sert yanıt veren Koç, "Bu seviyedeki bir hoca böyle konuşarak kendini küçültüyor. Fenerbahçe gibi bir takımı tamamen bir futbolcuya bağlıyor, lafı da ona getiriyor. Katılmıyorum, kendisi bilir, kendi bileceği iş," dedi.

"BİR TEK ÖLÜLER VE APTALLAR DEĞİŞMEZ"

Başkan Koç, Mourinho'nun kulüpten ayrıldıktan sonra yaptığı eleştirileri sürdürmesini yadırgadığını belirtirken, teknik adamın Fenerbahçe'ye adapte olamadığını da şu sözlerle dile getirdi: "Mourinho'nun bulunduğu yere adapte olman lazımdı. Bir laf vardır, 'Bir tek ölüler ile aptallar değişmez' derler. Burası için biraz daha değişmesi gerekiyordu ilk sezonundan sonra."

KEREM AKTÜRKOĞLU KONUSU

Kerem transferi konusunda da açıklık getiren Koç, "Sportif direktöre de aynı lafı söylemiş, aynı cevabı vermiş. Keşke daha önce alsaydınız oyuncuyu diye. Adam vermiyor ya, Şampiyonlar Ligi bitmeden vermiyor. O da karakterli bir futbolcu gibi Fenerbahçe'ye gelmeyi ne kadar istese de, iki maçta da elinden geleni yaptı. Tanrının cilvesi, golü de o attı," diyerek yaşanan süreci detaylandırdı.